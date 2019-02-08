2019-02-08T19:06:19+03:00
Общество

В Уфе в эту субботу пройдут мясные ярмарки

В столице будут работать четыре площадки
Эльвина АПАРИНА
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В субботу, 9 февраля, в Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня. Свежую качественную мясную продукцию можно будет купить на следующих четырех точках:

- на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова в Затоне;

- на площади перед Дворцом Спорта по ул. Р.Зорге, 41;

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;

- на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.

Администрация столицы приглашает к участию в мясных ярмарках республиканских сельскохозяйственных производителей.

Ярмарка откроется в 10 утра, а закроется в 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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