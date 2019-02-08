В Уфе в эту субботу пройдут мясные ярмарки
В столице будут работать четыре площадки
.
Изменить размер текста:
В субботу, 9 февраля, в Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня. Свежую качественную мясную продукцию можно будет купить на следующих четырех точках:
- на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова в Затоне;
- на площади перед Дворцом Спорта по ул. Р.Зорге, 41;
- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;
- на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.
Администрация столицы приглашает к участию в мясных ярмарках республиканских сельскохозяйственных производителей.
Ярмарка откроется в 10 утра, а закроется в 16.
ИСТОЧНИК KP.RU