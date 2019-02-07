2019-02-07T09:32:14+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 7 февраля

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
Поделиться:
Опера "Орлеанская дева" в постановке Башкирского теара оперы и балета - номинант премии "Золотая маска". Фото : Владимир КОРОТНЕВОпера "Орлеанская дева" в постановке Башкирского теара оперы и балета - номинант премии "Золотая маска". Фото : Владимир КОРОТНЕВ
Изменить размер текста:

НА КОНЦЕРТ

В ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50) сегодня пройдет концерт Национального симфоническогр оркестра республики и солиста Санкт-Петербургского дома музыки Александра Васильева (кларнет). В программе "Болеро" и "Альборадо, или Утренняя серенада шута" Мориса Равеля, а также Концерт для кларнета с оркестром Карла Нильсена, который прозвучит в Уфе впервые. За дирижерским пультом: Раушан Якупов. (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 300 - 600 руб.

В ТЕАТР

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) сегодня исполнят оперу Петра Чайковского "Орлеанская дева" . Спектакль - номинант Национальной театральою премии "Золотая маска" (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 100 - 1000 руб.

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) артисты "Московского независимого театра" представят спектакль по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 400 - 800 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) можно посмотреть драму по пьесе Михаила Лермонтова " Маскарад". (16+)

Начало в 19.00

Билеты: 200 - 400 руб.

В татарском театре "Нур" (ул.50 лет СССР, 34) сыграют музыкальную комедию по пьесе Туфана Минуллина "Зятья Гергери". (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 150 - 500 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе впервые присяжные вынесли приговор убийце
Житель Башкирии погиб, упав с высотки
Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли 7,4 млрд рублей в 2018 году
В Башкирии столкнулись фура и «Опель», погиб 19-летний парень
В Уфе осудят бывшего участкового за вымогательство взятки у иностранца
Теодор, Эва-Мирель, Кемаль: самые необычные имена, которыми называют своих детей жители Башкирии
Уфа будет участвовать в пилотном проекте «Умный город»
Жуткая находка на свалке под Уфой: люди жестоко расправились с собакой
Уфимский Затон застроят многоквартирными высотками
Житель Башкирии мечтал стать культуристом, а оказался фигурантом уголовного дела
В Уфе столкнулись три автомобиля: пострадал девятилетний ребенок
В Башкирии пятеро мошенников провернули аферу на 30 миллионов рублей
«Пошла на медосмотр по беременности, а меня уволили»: уфимка обвиняет работодателя в нарушении прав
В Башкирии пропал без вести 28-летний Александр Рындин
«Забрали на скорой»: 80-летней бабушке стало плохо во время приема в мэрии Стерлитамака
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за снега и ветра – МЧС
Житель Башкирии жестоко избил стулом родного брата и лег спать
В МЧС сообщили, что информация о пропавшем в Башкирии вертолете не подтвердилась
В Башкирии осудят бывшего сотрудника исправительной колонии за смертельное ДТП
«Вот это фейерверк!»: в Башкирии в детском саду загорелся электросчетчик
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
Восемь тысяч – смех, да и только!: жители Башкирии предложили подумать о повышении пенсии
В Башкирии экстренные службы проверяют информацию о пропавшем вертолете
«Не думали, что все настолько серьезно»: родителям 11-летнего Вадима Шарипова из Башкирии озвучили страшный диагноз
В Уфе поймали иностранца, торговавшего насваем
Житель Башкирии пожаловался приставам на назойливых коллекторов
Куда сходить в Уфе 6 февраля
В Башкирии на трассе столкнулись «Шевроле» и «Лада Гранта»: пострадала пожилая женщина