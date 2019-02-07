Куда сходить в Уфе 7 февраля

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-07T09:32:14+03:00

Опера "Орлеанская дева" в постановке Башкирского теара оперы и балета - номинант премии "Золотая маска". Фото : Владимир КОРОТНЕВ

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером

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НА КОНЦЕРТ

В ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50) сегодня пройдет концерт Национального симфоническогр оркестра республики и солиста Санкт-Петербургского дома музыки Александра Васильева (кларнет). В программе "Болеро" и "Альборадо, или Утренняя серенада шута" Мориса Равеля, а также Концерт для кларнета с оркестром Карла Нильсена, который прозвучит в Уфе впервые. За дирижерским пультом: Раушан Якупов. (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 300 - 600 руб.

В ТЕАТР

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) сегодня исполнят оперу Петра Чайковского "Орлеанская дева" . Спектакль - номинант Национальной театральою премии "Золотая маска" (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 100 - 1000 руб.

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) артисты "Московского независимого театра" представят спектакль по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 400 - 800 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) можно посмотреть драму по пьесе Михаила Лермонтова " Маскарад". (16+)

Начало в 19.00

Билеты: 200 - 400 руб.

В татарском театре "Нур" (ул.50 лет СССР, 34) сыграют музыкальную комедию по пьесе Туфана Минуллина "Зятья Гергери". (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 150 - 500 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU