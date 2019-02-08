Поиски пропавшего в Башкирии 28-летнего Александра Рындина прекращены

СЕГОДНЯ 06:26 2019-02-08T06:26:04+03:00

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28-летний житель Стерлитамака Александр Рындин, которого искали три недели, наконец-то, нашелся. Об этом сообщили волонтеры поисковой организации «Отклик», которые вели поиски по запросу родственников. Где все это время находился мужчина, остается неизвестным.

Но родственники не на шутку перепугались, ведь он перестал давать о себе знать еще 16 января – молча ушел из дома и пропал. Добровольцы сообщали, что молодой человек мог находиться в Уфе.

К счастью, поиски завершились благополучно, и мужчина вышел на связь с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU