Поиски пропавшего в Башкирии 28-летнего Александра Рындина прекращены
Мужчина нашелся живым и здоровым
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28-летний житель Стерлитамака Александр Рындин, которого искали три недели, наконец-то, нашелся. Об этом сообщили волонтеры поисковой организации «Отклик», которые вели поиски по запросу родственников. Где все это время находился мужчина, остается неизвестным.
Но родственники не на шутку перепугались, ведь он перестал давать о себе знать еще 16 января – молча ушел из дома и пропал. Добровольцы сообщали, что молодой человек мог находиться в Уфе.
К счастью, поиски завершились благополучно, и мужчина вышел на связь с родными.
ИСТОЧНИК KP.RU