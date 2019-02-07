В Уфе осудят бывшего участкового за вымогательство взятки у иностранца

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-07T08:53:30+03:00

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В столице Башкирии перед судом предстанет бывший участковый, которого осудят по двум статьям - получение взятки с ее вымогательством и злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили в прокуратуре, в июне 2018 года обвиняемый узнал, что у гражданина Азербайджана, работавшего прорабом на стройке, истёк срок разрешения на пребывание в России. Злоумышленник пригласил его к себе в кабинет и стал вымогать взятку в размере 50 тысяч рублей. Экс-полицейский предупредил, что в противном случае иностранец будет выдворен из России.

Азербайджанец сообщил о случившимся в МВД по республике. После передачи оговоренной суммы сотрудник правоохранительных органов был задержан. Через некоторое время он по статье был уволен из органов. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU