2019-02-07T08:53:30+03:00
Происшествия

В Уфе осудят бывшего участкового за вымогательство взятки у иностранца

Он получил 50 тысяч рублей от гражданина Азербайджана
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
..
Изменить размер текста:

В столице Башкирии перед судом предстанет бывший участковый, которого осудят по двум статьям - получение взятки с ее вымогательством и злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили в прокуратуре, в июне 2018 года обвиняемый узнал, что у гражданина Азербайджана, работавшего прорабом на стройке, истёк срок разрешения на пребывание в России. Злоумышленник пригласил его к себе в кабинет и стал вымогать взятку в размере 50 тысяч рублей. Экс-полицейский предупредил, что в противном случае иностранец будет выдворен из России.

Азербайджанец сообщил о случившимся в МВД по республике. После передачи оговоренной суммы сотрудник правоохранительных органов был задержан. Через некоторое время он по статье был уволен из органов. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе впервые присяжные вынесли приговор убийце
Житель Башкирии погиб, упав с высотки
Куда сходить в Уфе 7 февраля
Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли 7,4 млрд рублей в 2018 году
В Башкирии столкнулись фура и «Опель», погиб 19-летний парень
Теодор, Эва-Мирель, Кемаль: самые необычные имена, которыми называют своих детей жители Башкирии
Уфа будет участвовать в пилотном проекте «Умный город»
Жуткая находка на свалке под Уфой: люди жестоко расправились с собакой
Уфимский Затон застроят многоквартирными высотками
Житель Башкирии мечтал стать культуристом, а оказался фигурантом уголовного дела
В Уфе столкнулись три автомобиля: пострадал девятилетний ребенок
В Башкирии пятеро мошенников провернули аферу на 30 миллионов рублей
«Пошла на медосмотр по беременности, а меня уволили»: уфимка обвиняет работодателя в нарушении прав
В Башкирии пропал без вести 28-летний Александр Рындин
«Забрали на скорой»: 80-летней бабушке стало плохо во время приема в мэрии Стерлитамака
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за снега и ветра – МЧС
Житель Башкирии жестоко избил стулом родного брата и лег спать
В МЧС сообщили, что информация о пропавшем в Башкирии вертолете не подтвердилась
В Башкирии осудят бывшего сотрудника исправительной колонии за смертельное ДТП
«Вот это фейерверк!»: в Башкирии в детском саду загорелся электросчетчик
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
Восемь тысяч – смех, да и только!: жители Башкирии предложили подумать о повышении пенсии
В Башкирии экстренные службы проверяют информацию о пропавшем вертолете
«Не думали, что все настолько серьезно»: родителям 11-летнего Вадима Шарипова из Башкирии озвучили страшный диагноз
В Уфе поймали иностранца, торговавшего насваем
Житель Башкирии пожаловался приставам на назойливых коллекторов
Куда сходить в Уфе 6 февраля
В Башкирии на трассе столкнулись «Шевроле» и «Лада Гранта»: пострадала пожилая женщина