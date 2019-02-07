2019-02-07T17:29:30+03:00
Происшествия

21-летний мужчина за рулем «ГАЗели» насмерть сбил мужчину на трассе в Башкирии

Пешеход был одет в темную одежду без светоотражающих элементов
Эльвина АПАРИНА
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Ночью 6 февраля в Стерлитамакском районе Башкирии произошла авария с летальным исходом.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на трассе Уфа-Оренбург 21-летний житель Пермского края за рулем «ГАЗели» сбил 36-летнего жителя Ишимбая. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Со слов водителя, мужчина стоял на краю проезжей части лицом к движению. Погибший был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов.

По данному факту начато расследование.

Всего за минувшие сутки произошло восемь автоаварий, в которых два человека погибли, и восемь получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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