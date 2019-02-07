В Башкирии столкнулись фура и «Опель», погиб 19-летний парень

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-07T09:10:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 6 февраля, в Зианчуринском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Магнитогорск-Ира столкнулись встречные грузовик МАЗ, за рулем которого был 32-летний житель Саратовской области, и «Опель Астра», которым управлял 31-летний житель Дюртюлинского района.

Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. Ее пассажир, 19-летний житель Гафурийского района, скончался на месте аварии. Также пострадал водитель грузовика, его госпитализировали в больницу. Водитель «Опеля» чудом выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU