Теодор, Эва-Мирель, Кемаль: самые необычные имена, которыми называют своих детей жители Башкирии
Такие данные привел госкомитет по делам юстиции
.Фото: Тимур ХАНОВ
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Стало известно, какие имена чаще всего дают жители Башкирии своим детям. Об этом рассказали в госкомитете по делам юстиции региона.
Самыми популярными за прошлый год стали имена - Иван, Ислам, Максим, Михаил, Даниил, Ярослав, Амир. Среди девочек – Карина, Ангелина, Алиса, Валерия, София, Татьяна.
Некоторые родители подошли к имени очень оригинально. Самыми необычными именами стали – Али-Жан, Марк-Ямач, Эрнест-Текин, Биби-Зайнаб, Юлианна-Римма, Эва-Мирель, Мухаммад-Умар, Леон, Радий, Айза, Аврора, Кадрия.
ИСТОЧНИК KP.RU