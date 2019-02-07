2019-02-07T07:31:58+03:00
Общество

Уфа будет участвовать в пилотном проекте «Умный город»

Об этом договорился врио главы Башкирии Радий Хабиров
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров провел встречу с заместителем министра строительства и ЖКХ России Андреем Чибисом. В ходе деловой беседы чиновники обсудили реализацию пилотного проекта «Умный город», в который одной из первых в России вошла столица Башкирии.

«Мы готовы работать с вами вместе. У нас есть все возможности, просто нужно правильно организовать работу», - заявил глава республики.

Чибис согласился с доводами Хабирова и высказался в поддержку данного решения, отметив, что в Башкирии собралась новая команда, которая может делать то, что не способны в других регионах.

Предполагается, что в рамках проекта в Уфе внедрят энергоэффективное городское освещение, автоматизированный контроль работы дорожных служб, онлайн-мониторинг состояния окружающей среды и качества воды, а также современную систему управления отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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