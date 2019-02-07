Уфимский Затон застроят многоквартирными высотками

СЕГОДНЯ 06:59 2019-02-07T06:59:57+03:00

Тендер был опубликован на сайте госзакупок

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Микрорайон Затон в Уфе планируется застроить 30-этажными жилыми домами. Соответствующий тендер на производство проектно-изыскательных работ появился на сайте госзакупок. В настоящий момент идет прием заявок.

По планам муниципальных властей, высотки будут построены в квартале №23, это южная часть микрорайона «Затон Восточный». Максимальная сумма проекта составляет 62 млн 164 тысячи рублей.

Заказчик в лице инвестиционно-строительного комитета Уфы особенно акцентирует внимание на том, что на территории квартала имеются дома, которые предстоит снести, а также стоит учесть вероятность затопления этой территории паводковыми водами.

ИСТОЧНИК KP.RU