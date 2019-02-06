«Пошла на медосмотр по беременности, а меня уволили»: уфимка обвиняет работодателя в нарушении прав

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-06T18:34:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Гострудинспекция Башкирии проверит факт увольнения уфимки Лиану Кутлияровой из магазина. По словам девушки, за три недели до ухода в декретный отпуск она пошла на плановый медосмотр по беременности, пропустив три дня. Работодатель посчитал это прогулом и уволил будущую маму.

- Она [директор магазина – Прим.ред.] заявила, что справка о медосмотре недействительна, нужен больничный, - вспоминает Лиана в разговоре с журналистом телеканала «Вся Уфа». - Три пропущенных дня она засчитала как три прогула и уволила меня по статье. Причем написала мне все это по мессенджеру, а не сказала лично.

По трудовому кодексу беременные не обязаны оформлять больничный для прохождения медосмотров, достаточно только справки. Но работодатель девушки утверждает, что уволил ее вовсе не за эти три прогула.

- После этих трех дней она пришла и предоставила справку, - объяснила директор Айгуль Леонтьева. – И вот тогда мы узнали, что она беременна. Но прогулы у нее были и до этого. Саму справку о прохождении медосмотра мы отправили в юротдел, там будут разбираться. Если она беременна, то ее, конечно, восстановят.

ИСТОЧНИК KP.RU