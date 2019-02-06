«Забрали на скорой»: 80-летней бабушке стало плохо во время приема в мэрии Стерлитамака

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-06T17:28:01+03:00

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Визит в мэрию Стерлитамака закончился для 80-летней бабушки вызовом «скорой». Пожилую женщину вывели из муниципалитета под руки и увезли в больницу. Этот момент очевидцы засняли на видео и выложили в социальных сетях.

- Бабушку вызвали на комиссию по административным правонарушениям. Во время "пропесочивания" бабушке стало плохо. Скорая забрала женщину в больницу. Что же такого сделала женщина, чтобы доводить ее до инсульта? - возмутился автор ролика.

В комментариях к записи отметились и сотрудники мэрии. По словам замглавы администрации Альберта Шайхутдинова, бабушка была вызвана на комиссию в качестве свидетеля и потерпевшей.

gorod1766 Сегодня 6 февраля в администрации Стерлитамака стало плохо 80-летней женщине. Бабушку вызвали на комиссию по административным правонарушениям. Во время "пропесочивания" бабушке стало плохо. Скорая забрала женщину в больницу. Что же такого сделала женщина, чтобы доводить ее до инсульта? #чпстерлитамак #Стерлитамак #стерлик #стр #sterlitamak

- Никаких обвинений в ее адрес быть не могло и не было, но характер ее вопроса был такой щепетильный, что у нее подскочило давление, - написал в комментариях Шайхутдинов.

Он уточнил, что сейчас с пенсионеркой все в порядке.

- Речи об инсульте нет и не было, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU