2019-02-06T17:28:01+03:00
Общество

«Забрали на скорой»: 80-летней бабушке стало плохо во время приема в мэрии Стерлитамака

Пожилая женщина пришла на комиссию по административным правонарушениям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Визит в мэрию Стерлитамака закончился для 80-летней бабушки вызовом «скорой». Пожилую женщину вывели из муниципалитета под руки и увезли в больницу. Этот момент очевидцы засняли на видео и выложили в социальных сетях.

- Бабушку вызвали на комиссию по административным правонарушениям. Во время "пропесочивания" бабушке стало плохо. Скорая забрала женщину в больницу. Что же такого сделала женщина, чтобы доводить ее до инсульта? - возмутился автор ролика.

В комментариях к записи отметились и сотрудники мэрии. По словам замглавы администрации Альберта Шайхутдинова, бабушка была вызвана на комиссию в качестве свидетеля и потерпевшей.

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Сегодня 6 февраля в администрации Стерлитамака стало плохо 80-летней женщине. Бабушку вызвали на комиссию по административным правонарушениям. Во время "пропесочивания" бабушке стало плохо. Скорая забрала женщину в больницу. Что же такого сделала женщина, чтобы доводить ее до инсульта? #чпстерлитамак #Стерлитамак #стерлик #стр #sterlitamak
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- Никаких обвинений в ее адрес быть не могло и не было, но характер ее вопроса был такой щепетильный, что у нее подскочило давление, - написал в комментариях Шайхутдинов.

Он уточнил, что сейчас с пенсионеркой все в порядке.

- Речи об инсульте нет и не было, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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