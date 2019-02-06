«Забрали на скорой»: 80-летней бабушке стало плохо во время приема в мэрии Стерлитамака
Визит в мэрию Стерлитамака закончился для 80-летней бабушки вызовом «скорой». Пожилую женщину вывели из муниципалитета под руки и увезли в больницу. Этот момент очевидцы засняли на видео и выложили в социальных сетях.
- Бабушку вызвали на комиссию по административным правонарушениям. Во время "пропесочивания" бабушке стало плохо. Скорая забрала женщину в больницу. Что же такого сделала женщина, чтобы доводить ее до инсульта? - возмутился автор ролика.
В комментариях к записи отметились и сотрудники мэрии. По словам замглавы администрации Альберта Шайхутдинова, бабушка была вызвана на комиссию в качестве свидетеля и потерпевшей.
- Никаких обвинений в ее адрес быть не могло и не было, но характер ее вопроса был такой щепетильный, что у нее подскочило давление, - написал в комментариях Шайхутдинов.
Он уточнил, что сейчас с пенсионеркой все в порядке.
- Речи об инсульте нет и не было, - добавил чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU