В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за снега и ветра – МЧС

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-06T16:58:29+03:00

Осадки обрушатся на республику в ближайшие два дня

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Следующие два дня погода в Башкирии будет далека от идеальной. Как сообщили в региональном госкомитете по ЧС, во второй половине четверга, 7 февраля, и в ночь на пятницу, 8 февраля, республику накроют снегопады и метели.

Первыми с непогодой столкнутся западные районы Башкирии. Оттуда циклон двинется дальше по республике.

В МЧС предупреждают, что снег может сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. В таких условиях упадет и видимость. При снегопаде она может составлять 500 метров и меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU