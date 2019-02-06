В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за снега и ветра – МЧС
Осадки обрушатся на республику в ближайшие два дня
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
Следующие два дня погода в Башкирии будет далека от идеальной. Как сообщили в региональном госкомитете по ЧС, во второй половине четверга, 7 февраля, и в ночь на пятницу, 8 февраля, республику накроют снегопады и метели.
Первыми с непогодой столкнутся западные районы Башкирии. Оттуда циклон двинется дальше по республике.
В МЧС предупреждают, что снег может сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. В таких условиях упадет и видимость. При снегопаде она может составлять 500 метров и меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU