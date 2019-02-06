2019-02-06T19:20:06+03:00
Происшествия

В Башкирии пятеро мошенников провернули аферу на 30 миллионов рублей

Это оказалась не единственная их махинация
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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В Башкирии закончилось расследование крупного дела о мошенничестве, фигурантами которого стали пять жителей Стерлитамака. Им предъявили обвинение по нескольким эпизодам.

Все пятеро владели фирмами-«однодневками» и подали в налоговую фальшивые бумаги для возмещения НДС от покупки химической продукции. Таким образом они получили более 30 миллионов рублей из бюджета. Склад, где якобы хранился товар, мошенники подожгли, чтобы замести следы.

Вдобавок аферисты заключили с четырьмя фирмами договоры на поставку товара. Деньги у покупателей они взяли, а вот свои обязательства не выполнили. Причинённый ущерб оценили в те же 30 миллионов.

Когда их действиями заинтересовалось следствие, прдеприниматели решили обанкротить фирму, торговавшую «химией».

- Злоумышленники проделали это для того, чтобы не платить по кредитам, которые брали руководители этого предприятия, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии

За мошенничество в таких масштабах бизнесменам грозят сроки до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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