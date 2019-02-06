В Башкирии пропал без вести 28-летний Александр Рындин
Близкие 28-летнего Александра Рындина не на шутку взволнованы. Уже три недели молодой человек не выходит на связь. 16 января он ушел из дома в Стерлитамаке, но куда направился, никто не знает. Волонтеры предполагают, что мужчина может находиться в Уфе.
Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение полное, волосы темные и короткие, глаза карие.
В день пропажи на нем была чёрная шапка-ушанка, тёмно-синяя куртка с капюшоном, чёрные брюки и ботинки, бордовая кофта и красная футболка.
Если вам известно, где парень может находиться, свяжитесь с добровольцами из поисково-спасательного отряда «Отклик»: 8-987-106-06-01 или позвоните в полицию 02.
ИСТОЧНИК KP.RU