Житель Башкирии мечтал стать культуристом, а оказался фигурантом уголовного дела
Мечта о рельефной мускулатуре обернулась уголовным делом для 21-летнего жителя Мелеуза. Парня обвиняют в контрабанде сильнодействующих стероидов.
Как выяснилось в ходе следствия, в сентябре прошлого года молодой человек через интернет заказал стероиды из Белоруссии, совершенно забыв, что на территории России препарат запрещен и изъят из свободной продажи. Когда через месяц заказ поступил в почтовое отделение, радостный покупатель побежал его забирать, где его и задержали полицейские.
- Мужчина признал вину в совершенном преступлении и пояснил, что на протяжении нескольких лет занимался культуризмом и планировал использовать препарат для личного употребления , -сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU