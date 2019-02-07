Житель Башкирии мечтал стать культуристом, а оказался фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 06:33 2019-02-07T06:33:38+03:00

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Мечта о рельефной мускулатуре обернулась уголовным делом для 21-летнего жителя Мелеуза. Парня обвиняют в контрабанде сильнодействующих стероидов.

Как выяснилось в ходе следствия, в сентябре прошлого года молодой человек через интернет заказал стероиды из Белоруссии, совершенно забыв, что на территории России препарат запрещен и изъят из свободной продажи. Когда через месяц заказ поступил в почтовое отделение, радостный покупатель побежал его забирать, где его и задержали полицейские.

- Мужчина признал вину в совершенном преступлении и пояснил, что на протяжении нескольких лет занимался культуризмом и планировал использовать препарат для личного употребления , -сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU