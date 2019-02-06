В Башкирии осудят бывшего сотрудника исправительной колонии за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-06T14:48:13+03:00

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В Салавате перед судом предстанет 23-летний бывший сотрудник исправительной колонии. Молодой человек обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим смерть человека.

Как выяснилось в ходе следствия, в сентябре прошлого года мужчина сел пьяным за руль своей «Лады Приоры» и согласился подвезти своего приятеля. Но во время поездки горе-водитель не справился с управлением и врезался автогрейдер, припаркованный на обочине дороги. 28-летний пассажир получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

- Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. После возбуждения уголовного дела он был уволен со службы в связи с истечением срока контракта, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU