2019-02-06T15:34:23+03:00
Происшествия

В МЧС сообщили, что информация о пропавшем в Башкирии вертолете не подтвердилась

Поисковые работы в Благоварском районе завершены
Яна Базекина
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Информация о пропавшем вертолете появилась накануне от дальнобойщикаИнформация о пропавшем вертолете появилась накануне от дальнобойщикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Информация о пропавшем с радаров вертолете не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, поисково-спасательные работы в Благоварском и Буздякском районах прекращены.

Напомним, что впервые информация о пропавшем вертолете появилась вчера вечером, 5 февраля. О ЧП сообщил дальнобойщик, но никаких конкретных координат мужчина назвать не смог. Сотрудники МЧС и другие экстренные службы всю ночь прочесывали территорию возле населенных пунктов: Старые Санны, Первомайский, Сергеевка и деревня Горная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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