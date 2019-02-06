2019-02-06T13:10:20+03:00
Происшествия

«Вот это фейерверк!»: в Башкирии в детском саду загорелся электросчетчик

К счастью, никто из воспитанников не пострадал [видео]
Яна Базекина
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Фото: группа "Подслушано Кармаскалы"Фото: группа "Подслушано Кармаскалы"
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Сегодня, 6 февраля, в одном из детских садов Башкирии разыгралось настоящее файер-шоу. Инцидент произошел в сельском поселении Прибельском Кармаскалинского района республики: на территории детского сада неожиданно заискрил, а потом загорелся электрический счетчик. Столп ярких искр, разлетавшихся в разные стороны, засняли на видео случайные прохожие.

- Вот это да, настоящий фейерверк! – комментирует происходящее на видео оператор.

К счастью, все воспитанники детского сада в этот момент находились в группах, поэтому никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что о происходящем тут же было доложено руководству детского сада. Уже через час пришли электрики, которые починили неисправный счетчик.

ЧП в башкирском детсаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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