«Вот это фейерверк!»: в Башкирии в детском саду загорелся электросчетчик

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-06T13:10:20+03:00

К счастью, никто из воспитанников не пострадал [видео]

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Сегодня, 6 февраля, в одном из детских садов Башкирии разыгралось настоящее файер-шоу. Инцидент произошел в сельском поселении Прибельском Кармаскалинского района республики: на территории детского сада неожиданно заискрил, а потом загорелся электрический счетчик. Столп ярких искр, разлетавшихся в разные стороны, засняли на видео случайные прохожие.

- Вот это да, настоящий фейерверк! – комментирует происходящее на видео оператор.

К счастью, все воспитанники детского сада в этот момент находились в группах, поэтому никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что о происходящем тут же было доложено руководству детского сада. Уже через час пришли электрики, которые починили неисправный счетчик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/690348" frameborder="0"></iframe> ЧП в башкирском детсаде.

ИСТОЧНИК KP.RU