2019-02-07T07:16:48+03:00
Происшествия

Жуткая находка на свалке под Уфой: люди жестоко расправились с собакой

Тело кормящей суки выбросили в урну
Эльвина АПАРИНА
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На днях зоозащитники наткнулись на страшную находку в поселке Шмидтово, что под Уфой. В мусорном баке девушка обнаружила тело собаки. Алина уверяет, что собаку отравили, а труп выбросили в урну.

- Это была кормящая собака, жила в поселке полтора года, никого не трогала. Вопрос с собаками у нас стоит здесь уже около года и очень остро. Жители района вызывают САХ, те доехать никак не могу в поселок, поэтому местные начали травить собак своими методами, - говорит зоозащитница. – Недавно я отсюда вывезла двух сук со щенками, малышей раздала, собак стерилизовала, а эту не успела.

Найденный труп собаки представлял собой жуткое зрелище. Он окоченен и практически полностью превратился в лед. Как рассказывают очевидцы, рядом с мусоркой бегали щенята. Зоозащитники намериваются разобраться с теми, кто допустил такое жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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