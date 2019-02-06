Житель Башкирии жестоко избил стулом родного брата и лег спать

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-06T16:12:11+03:00

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На днях в полицию поступило сообщение, что в одном из домов села Бураево Бураевского района найдено тело избитого 59-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным, вечером 2 февраля 54-летний местный житель повздорил со своим братом, из-за того, что тот часто пьет и нигде не работает. Скандал перерос в драку, и разозленный сельчанин набросился на брата с кулаками, а потом схватил стул и несколько раз ударил родственника по голове, после чего лег спать. На утро мужчина увидел, что брат умер, и желая избежать наказания, спрятал окровавленные вещи, а когда приехала полиция, до последнего отрицал свою причастность к убийству.

- Впоследствии под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. – Задержанному предъявлено обвинение, сейчас он заключен под стражу. Следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Обвиняемый, кстати, уже неоднократно был судим за причинение тяжкого вреда здоровья своему брату. В 2013 году в ходе ссоры он ранил его ножом, но тогда мужчина выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU