В Уфе столкнулись три автомобиля: пострадал девятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 19:50 2019-02-06T19:50:25+03:00

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Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 6 февраля, в Уфе. В Нижегородке, на улице Вагонной, столкнулись сразу три автомобиля. Сначала «Лада Приора» столкнулась с иномаркой «Опель», после чего в них врезалась отечественная семерка.

Как рассказали очевидцы, в аварии пострадал ребенок.

- Я видела, как доставали ребенка. С остальными участниками ДТП все нормально, им не потребовалась медицинская помощь, - написала Ольга Ш. в группе «БашДТП». - На месте работают МЧС и ДПС, ребёнка увезли на скорой.

- На месте работали две единицы техники и четыре человека личного состава, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что пострадавшим оказался девятилетний ребенок, находившийся в салоне «Приоры», его с ушибами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU