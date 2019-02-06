Восемь тысяч – смех, да и только!: жители Башкирии предложили подумать о повышении пенсии

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-06T12:15:18+03:00

Люди сетуют, что пожилым людям в Башкирии приходится выживать в нищенских условиях

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Нешуточный спор разгорелся на днях в комментариях под одним из постов, выложенным Радием Хабировым в социальных сетях. Руководитель региона поделился воспоминанием о собственной матери, и напомнил остальным - как важно поддерживать своих родителей.

В ответ жительница Башкирии написала, что не всем пожилым людям везет получать большую пенсию и попросила помочь им.

- Радий Фаритович, пенсия должна быть достойной у нас в Республике... а не 7800? И даже не 10000! Сделайте все возможное, чтобы пенсионеры жили, - высказала свое пожелание Гульфия А.

Женщину поддержали другие комментаторы, заявив, что некоторым пенсионерам очень тяжело - ведь цены на квартплату растут.

- Поднимите нашим мамам пенсии! 8 тысяч – смех, да и только! – горько иронизирует Лиля Ш.

ИСТОЧНИК KP.RU