В Башкирии экстренные службы проверяют информацию о пропавшем вертолете

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-06T11:30:50+03:00

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Вчера вечером, 5 февраля, в экстренные службы Башкирии поступило сообщение о пропавшем с радаров вертолете. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», предположительно ЧП произошло в Благоварском районе, и об этом рассказал очевидец дальнобойщик, не уточнив конкретные координаты. Сколько человек было на борту, что именно случилось с вертолетом – также не сообщается.

Сотрудники МЧС и другие экстренные службы продолжают прочесывать территорию близ села Старые Санны, поселка Первомайский, а также возле села Сергеевки и деревни Горной в Буздякском районе республики. Пока никакая информация о падении вертолета официально не подтверждается, а поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU