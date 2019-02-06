2019-02-06T11:16:43+03:00
Общество

«Не думали, что все настолько серьезно»: родителям 11-летнего Вадима Шарипова из Башкирии озвучили страшный диагноз

У мальчика диагностировали лейкоз
Яна Базекина
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Сейчас мальчик проходит курс химиотерапииСейчас мальчик проходит курс химиотерапии
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Родители и друзья 11-летнего Вадима Шарипова из Салавата просят всех неравнодушных уфимцев о помощи. У ребенка недавно диагностировали опасное заболевание – острый миелоидный лейкоз, или рак крови, и сейчас мальчик нуждается в регулярных переливаниях крови.

- О том, что у Вадима лейкоз, мы узнали буквально на прошлой неделе. До этого он жаловался на слабость, беспричинные синяки, из носа кровь часто шла. Но мы и подумать не могли, что все настолько серьезно, - вздыхает знакомая семьи Татьяна С. – Ребенка перевезли в уфимскую клинику и уже делают химиотерапию, и чтобы показатели крови совсем не упали, Вадиму требуются вливания тромбоцитарной массы.

Сейчас родные и близкие мальчика срочно ищут доноров крови, причем группа и резус-фактор значения не имеют.

Если вы хотите сдать кровь для мальчика, можете это сделать по адресу: г. Уфа, ул. Батырская 41/1, с пометкой «для Шарипова Вадима Эльмировича, 2007 года рождения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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