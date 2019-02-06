2019-02-06T10:04:02+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 6 февраля

"Комсомолка" подскажет, куда сходить сегодня вечером
Мила КИЯН
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Проект "Lookmanov.ru " представит новые песни в "Music Hall"Проект "Lookmanov.ru " представит новые песни в "Music Hall"Фото: Марат МУЛЮКОВ
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НА КОНЦЕРТ

В музыкальном ресторане «Music Hall 27» (ул. Кирова, 27) сегодня представит новую программу известный уфимский музыкальный коллектив «Lookmanov.ru» . (18+)

Начало в 20.00

Вход свободный

Во Дворце молодежи (ул.50-летия Октября, 21) выступят звезды татарской эстрады - юморист, поэт и певец Жавдат Шакиров и певица Зульфия Шакирова. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 1000 руб.

В ТЕАТР

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) покажут два спектакля: на основной сцене драму «Крепостные» по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник», а на малой - постановку «Клара Милич» по одноименному рассказу Ивана Тургенева . (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200 - 700 руб.

В ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50 ) балетная труппа Самарского театра оперы и балета покажет одну из своих лучших постановок - балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 700 - 2000 руб.

НА ВЫСТАВКУ

В ЦСИ «Облака» (ул. Бакалинская, 3) открылась пост-модернистская выставка «Не взрослейте, это ловушка!», на которой представлены работы двадцати российских художников, в том числе победителя международного конкурса карикатуристов Эдуарда Катыхина. (12+)

Выставка работает с 10.00 до 22.00

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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