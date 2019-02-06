Куда сходить в Уфе 6 февраля
НА КОНЦЕРТ
В музыкальном ресторане «Music Hall 27» (ул. Кирова, 27) сегодня представит новую программу известный уфимский музыкальный коллектив «Lookmanov.ru» . (18+)
Начало в 20.00
Вход свободный
Во Дворце молодежи (ул.50-летия Октября, 21) выступят звезды татарской эстрады - юморист, поэт и певец Жавдат Шакиров и певица Зульфия Шакирова. (6+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 500 - 1000 руб.
В ТЕАТР
В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) покажут два спектакля: на основной сцене драму «Крепостные» по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник», а на малой - постановку «Клара Милич» по одноименному рассказу Ивана Тургенева . (16+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 200 - 700 руб.
В ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50 ) балетная труппа Самарского театра оперы и балета покажет одну из своих лучших постановок - балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского. (6+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 700 - 2000 руб.
НА ВЫСТАВКУ
В ЦСИ «Облака» (ул. Бакалинская, 3) открылась пост-модернистская выставка «Не взрослейте, это ловушка!», на которой представлены работы двадцати российских художников, в том числе победителя международного конкурса карикатуристов Эдуарда Катыхина. (12+)
Выставка работает с 10.00 до 22.00
Вход свободный
ИСТОЧНИК KP.RU