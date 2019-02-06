2019-02-06T10:06:04+03:00
Общество

Житель Башкирии пожаловался приставам на назойливых коллекторов

Суд оштрафовал офис микрозаймов за излишне частые звонки
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Недавно к судебным приставам обратился 32-летний житель Башкирии, который пожаловался, что его донимают звонками сотрудники офиса микрозаймов с требованием вернуть долг. Судебные приставы провели проверку и выяснили, что звонки от организации поступают чаще, чем предписывает закон. Также выяснилось, что сотрудник офиса откровенно запугивает должника последствиями, если тот будет затягивать с выплатами.

- Также было установлено, что должника не предупредили о ведении записи телефонного разговора, а работники микрофинансовой организации не называли свою фамилию, - сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии. – Суд признал вину организации и назначил ей административный штраф.

Теперь мужчина может спать по ночам спокойно, назойливые коллекторы не будут звонить ему каждые пять минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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