2019-02-06T09:25:34+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись «Шевроле» и «Лада Гранта»: пострадала пожилая женщина

Пенсионерку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера днем, 5 февраля, в Аургазинском районе республики произошло очередное ДТП, в котором пострадали люди. На 79-м километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись попутные «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 25-летний житель Стерлитамака, и «Лада Гранта». Оба автомобили получили незначительные повреждения, а вот 70-летняя пассажирка «Ланоса» получила травмы, поэтому ей потребовалась медицинская помощь. Сейчас жизни пожилой женщины ничего не угрожает. Сотрудники дорожной полиции выясняют все причины и обстоятельства аварии.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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