2019-02-06T08:45:26+03:00
Происшествия

Житель Башкирии зарезал своего приятеля, который заступился за пожилую женщину

Мужчина выжил, а преступнику грозит до десяти лет лишения свободы
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в полицию Стерлитамака поступило сообщение, что на улице Ашкадарской обнаружен мужчина с ножевым ранением. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении: им оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи, угоны и грабежи.

По предварительным данным, подозреваемый пригласил к себе домой приятеля. Мужчины распивали алкоголь, после чего повздорили. Пожилая мать дебошира попыталась успокоить сына, но тот начал кидаться на нее с кулаками. Гость решил заступиться за пенсионерку, за что получил удар ножом в живот. К счастью, вовремя подоспевшие медики, которых вызвала перепуганная старушка, спасли жизнь мужчине. Сейчас он находится в больнице.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Дебоширу грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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