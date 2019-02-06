2019-02-06T08:16:46+03:00
Общество

В уфимской школе профессор устроил потасовку с женщиной на глазах у ее детей

Родительница написала заявление в полицию
Яна Базекина
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Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»
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На днях в одной из уфимских школ разгорелся скандал. Повздорили между собой родители воспитанников спортивного кружка: как видно на записи с камер видеонаблюдения, крепкий мужчина сначала ругается с родительницей одного из учеников, после чего сильно ее толкает. Когда женщина с двумя детьми выходит на улицу, скандалист на своем автомобиле перегораживает ей дороги и продолжает выяснять отношения.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», причиной потасовки стал конфликт учеников на тренировке. Ребенок пожаловался своему отцу, и тот решил наказать обидчиков. Женщина уже обратилась с заявлением в полицию: сейчас правоохранители проводят проверку и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Представители потерпевшей также выяснили, что скандалистом оказался доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией в одном из республиканских университетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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