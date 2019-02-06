Радий Хабиров встретился с уфимскими предпринимателями
Вчера, 5 февраля, Радий Хабиров принял участие в «Бизнес-клубе», где встретился руководителями инжиниринговых и девелоперских компаний, разработчиками программного обеспечения и беспилотниками и производителями контента.
Перед началом мероприятия Хабиров внимательно осмотрел выставку продукции и услуг предпринимателей, оценил очки для виртуальной реальности, технологию производства чат-роботов и беспилотник для мониторинга промышленных объектов.
Руководитель региона подчеркнул, что старается сохранить в республике свободу предпринимательства, поддержать инвесторов со стороны государства.
- Одна из форм нашей поддержки – это создание для начала просто дружественной атмосферы, чтобы бизнес чувствовал себя хорошо, чтобы мы уважительно к нему относились, как к священной корове. Чтобы мы его поддерживали, холили и лелеяли. А вам было в удовольствие здесь развиваться, - подчеркнул Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU