2019-02-06T07:24:46+03:00
Авто

98 тысяч за "Ауди": больше тысячи жителей Башкирии платят налог на роскошь

У них в имении есть машины дороже трех миллионов рублей
Эльвина АПАРИНА
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Больше тысячи людей в регионе платят налог на роскошь. Речь идет об автомобилях, которые стоят дороже трех миллионов рублей.

Как сообщает «UfaCityNews.ru», таких дорогих автомобилей в республике 1125 рублей. Их количество растет, к примеру, в 2017 году их было 1027.

Их содержание обходится очень дорого – за «Ауди А6» придется заплатить 99 825 рублей налога.

Всего в Башкирии зарегистрировано 1,1 млн транспортных средств. Все они обложены налогами, общая сумма, которую выплатили за них жители региона в 2018 году, составила 2,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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