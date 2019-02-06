98 тысяч за "Ауди": больше тысячи жителей Башкирии платят налог на роскошь
У них в имении есть машины дороже трех миллионов рублей
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Больше тысячи людей в регионе платят налог на роскошь. Речь идет об автомобилях, которые стоят дороже трех миллионов рублей.
Как сообщает «UfaCityNews.ru», таких дорогих автомобилей в республике 1125 рублей. Их количество растет, к примеру, в 2017 году их было 1027.
Их содержание обходится очень дорого – за «Ауди А6» придется заплатить 99 825 рублей налога.
Всего в Башкирии зарегистрировано 1,1 млн транспортных средств. Все они обложены налогами, общая сумма, которую выплатили за них жители региона в 2018 году, составила 2,7 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU