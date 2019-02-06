Дома обманутых дольщиков жилого комплекса «Миловский парк» в Уфе сдадут 1 июня

СЕГОДНЯ 07:08 2019-02-06T07:08:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 5 февраля, на очередном «Стройчасе» в Доме республики обсудили строительство домов в проблемном «Миловском парке».

По поручению врио главы Башкирии участники заседания рассмотрели завершение строительства. По жилому комплексу одобрена дорожная карта, которая включает в себя сроки проведения работ, объёмы и источники финансирования. По предварительным данным, три дома (5.3, 5.4 и 5.5) будут сданы 1 июня.

– Рабочая версия определена, понимание есть. Три дома мы сдаём 1 июня. Предлагаю эту схему принять, - прокомментировал Хабиров.

Напомним, что люди, купившие квартиры в данном жилом комплексе, уже несколько лет не могут дождаться своих квартир. Обманутые дольщики выходили на митинги и даже объявляли голодовку.

ИСТОЧНИК KP.RU