2019-02-06T06:55:22+03:00
Происшествия

В Уфе на миллион рублей оштрафовали строительную компанию за взятку

Фирма нарушила требования пожарной безопасности при строительстве очистных сооружений
Эльвина АПАРИНА
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ФОТО: Рустем АХУНОВФОТО: Рустем АХУНОВ
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Прокуратура Советского района Уфы провела проверку в ООО «Инженерные системы».

Надзорное ведомство установило, что в апреле прошлого года Госкомитет по жилищному и строительному надзору выявил, что компания нарушила правила пожарной безопасности при строительстве очистных сооружений в селе Бураево.

Директор фирмы предложил сотруднику 30 тысяч рублей, чтобы тот «закрыл глаза» на нарушения. Взамен коммерсант просил отразить в документах, что все пожарные требования соблюдены. После передачи денег руководителя компании задержали с поличным.

Советский суд оштрафовал компанию на один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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