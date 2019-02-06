В Уфе на миллион рублей оштрафовали строительную компанию за взятку
Фирма нарушила требования пожарной безопасности при строительстве очистных сооружений
ФОТО: Рустем АХУНОВ
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Прокуратура Советского района Уфы провела проверку в ООО «Инженерные системы».
Надзорное ведомство установило, что в апреле прошлого года Госкомитет по жилищному и строительному надзору выявил, что компания нарушила правила пожарной безопасности при строительстве очистных сооружений в селе Бураево.
Директор фирмы предложил сотруднику 30 тысяч рублей, чтобы тот «закрыл глаза» на нарушения. Взамен коммерсант просил отразить в документах, что все пожарные требования соблюдены. После передачи денег руководителя компании задержали с поличным.
Советский суд оштрафовал компанию на один миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU