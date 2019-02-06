В Стерлитамаке на пожаре в многоэтажке погиб 33-летний мужчина, еще один пострадал

СЕГОДНЯ 06:45 2019-02-06T06:45:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера поздно вечером, 5февраля, в Стерлитамаке на улице Черноморской вспыхнул пожар в многоквартирном доме. После тушения в завалах было найдено тело 33-летнего мужчины. С признаками отравления в больницу госпитализировали 44-летнего местного жителя.

В МЧС по Башкирии прокомментировали, что пожар произошел в однокомнатной квартире. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе пять детей.

На месте работали следственно-оперативная группа, а также дознаватель МЧС. Ему предстоит выяснить причину пожара и установить обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU