«Дочь поднимем вместе»: глава Башкирии лично обещал помочь семье погибшего в Башкирии рабочего

СЕГОДНЯ 18:53 2019-02-05T20:59:07+03:00

Гаяз работал на ГОКе 9 лет

У шахтера остались жена и годовалый ребенок

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Вдова 31-летнего Гаяза Иргалина, который погиб в горящей шахте в Сибае, обратилась к Радию Хабирову за помощью. 24-летняя Ляйсан объяснила врио главе республики, что осталась совсем одна с годовалым ребенком на руках.

Хабиров оперативно ответил на ее комментарий и обещал помочь.

- Искренне вам соболезную. Дочь поднимем вместе, поддержать ее – моя ответственность. Обстоятельства будут расследованы объективно. Я это лично проконтролирую, - сказал глава региона.

Напомним, что Гаяз погиб 3 февраля в филиале УГОКа в Сибае. Его тело обнаружил мастер смены. В следкоме прокомментировали, что мужчина мог скончаться от термических ожогов.

Сейчас сыщики выясняют все обстоятельства происшествия. Предприятие обещало выплатить семье 1,2 миллиона рублей за потерю кормильца.

ИСТОЧНИК KP.RU