ГИБДД Башкирии выпустило срочное предупреждение: не выезжать на трассы
Это связано с ухудшением погодных условий
.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Башкирии вновь разбушевалась непогода. Вечером 5 февраля на регион со стороны Татарстана надвигается фронт атмосферных осадков в виде обильного снега. На
В связи с этим Динар Гильмутдинов выпустил срочное предупреждение для автомобилистов. Он убедительно попросил не выезжать водителей на федеральные трассы М5 и М7 без острой необходимости. Также не стоит двигаться в сторону запада республики.
- В поездках соблюдайте максимальную осторожность. Экипажи ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, - написал он в своем блоге.
ИСТОЧНИК KP.RU