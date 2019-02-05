2019-02-05T19:59:57+03:00
Авто

ГИБДД Башкирии выпустило срочное предупреждение: не выезжать на трассы

Это связано с ухудшением погодных условий
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Башкирии вновь разбушевалась непогода. Вечером 5 февраля на регион со стороны Татарстана надвигается фронт атмосферных осадков в виде обильного снега. На

В связи с этим Динар Гильмутдинов выпустил срочное предупреждение для автомобилистов. Он убедительно попросил не выезжать водителей на федеральные трассы М5 и М7 без острой необходимости. Также не стоит двигаться в сторону запада республики.

- В поездках соблюдайте максимальную осторожность. Экипажи ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, - написал он в своем блоге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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