2019-02-06T06:27:55+03:00
Происшествия

Многодетная семья в Башкирии чудом спаслась благодаря пожарному извещателю

В момент возгорания дома находилась женщина и пятеро детей
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Семья с пятью детьми из деревни Шарипово Салаватского района Башкирии чудом спаслась ночью 5 февраля. Когда началось задымление, сработал пожарный извещатель.

Как сообщили в МЧС, ЧП едва не произошло в третьем часу ночи.

- В доме все мирно спали. Беды никто не ждал. Всё произошло внезапно. Почувствовала запах дыма и услышала громкий сигнал пожарного извещателя. Сразу пошла к детям. В считанные секунды мы собрались и покинули дом и уже на улице увидели, что к дому подъезжают сотрудники МЧС. Самое главное - мы все живы, никто не пострадал, дом в порядке, - говорит женщина.

Огонь немного повредил лишь пол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24