Многодетная семья в Башкирии чудом спаслась благодаря пожарному извещателю
В момент возгорания дома находилась женщина и пятеро детей
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Семья с пятью детьми из деревни Шарипово Салаватского района Башкирии чудом спаслась ночью 5 февраля. Когда началось задымление, сработал пожарный извещатель.
Как сообщили в МЧС, ЧП едва не произошло в третьем часу ночи.
- В доме все мирно спали. Беды никто не ждал. Всё произошло внезапно. Почувствовала запах дыма и услышала громкий сигнал пожарного извещателя. Сразу пошла к детям. В считанные секунды мы собрались и покинули дом и уже на улице увидели, что к дому подъезжают сотрудники МЧС. Самое главное - мы все живы, никто не пострадал, дом в порядке, - говорит женщина.
Огонь немного повредил лишь пол.
ИСТОЧНИК KP.RU