В Башкирии дебошир напал с ножом на продавца
Мужчина потребовал отдать все деньги из кассы
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В Мелеузе пьяный дебошир едва не устроил поножовщину из-за денег. Местный житель ворвался в один из продуктовых магазинов и потребовал у продавщицы отдать ему все деньги, сообщает телеканал «Вся Уфа».
Женщина не запаниковала, нажала на тревожную кнопку. Через несколько минут на месте уже были сотрудники Росгвардии. Разбойник пытался замахнуться и на них, но его тут же скрутили.
Ранее злоумышленника уже привлекали к ответственности за преступления. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU