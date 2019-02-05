В Башкирии дебошир напал с ножом на продавца

СЕГОДНЯ 18:12 2019-02-05T18:12:38+03:00

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В Мелеузе пьяный дебошир едва не устроил поножовщину из-за денег. Местный житель ворвался в один из продуктовых магазинов и потребовал у продавщицы отдать ему все деньги, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Женщина не запаниковала, нажала на тревожную кнопку. Через несколько минут на месте уже были сотрудники Росгвардии. Разбойник пытался замахнуться и на них, но его тут же скрутили.

Ранее злоумышленника уже привлекали к ответственности за преступления. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU