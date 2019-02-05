В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в уфимской гостинице

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-05T15:21:32+03:00

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В конце января в Уфе госпитализировали группу школьников вместе с руководителем. Они приехали в город на олимпиаду по биологии, но оказались в больнице с норовирусной инфекцией.

Специалисты Роспотребназдора стали искать источник болезни в отеле, куда заселилась группа. Проверка показала, что они заразились норовирусом от одного из сотрудников ресторана "Ассорти", расположенного в здании гостиницы "Амакс". РНК-норовирусов нашли при лабораторном обследовании.

Обнаружились в заведении и другие нарушения, к примеру, пять продуктов по микробиологическим показателям не соответствовали нормам. В них нашли бактерии группы кишечной палочки.

Суд, ознакомившись с этими данными, закрыл ресторан на 60 суток. Руководству заведения придется понести ответственность за административные правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU