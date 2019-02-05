СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-05T15:03:06+03:00

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Житель Башкирии, состоявший в террористической ячейке, проведет 7 лет в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии, еще в 2015 году мужчина стал членом группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, а точнее ее «сибайской» ячейки. Он проводил занятия с новичками и преподавал им идеологию организации.

Момент задержания мужчины был зафиксирован на камеру. Во время обысков в его квартире нашли запрещенную экстремистскую литературу и электронные материалы, которые использовались для вербовки и обучения новых адептов.

Мужчина признал свою вину и заявил, что вышел из состава «Партии исламского освобождения». Кроме того, он пошел на сделку со следствием и помог вычислить других участников организации.

- Эти смягчающие обстоятельства были учтены судом при вынесении приговора. В результате преступнику назначено наказание с применением положений ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, - говорится в сообщении УФСБ России по республике.

Приговор пока не вступил в силу, так что осужденный может его обжаловать.

*запрещенная в РФ группировка

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/690163" frameborder="0"></iframe> В Башкирии осудили члена террористической ячейки.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU