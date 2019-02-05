2019-02-05T15:03:06+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили члена террористической ячейки

Мужчина обучал новых сторонников
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Скриншот из видео задержанияСкриншот из видео задержания
Изменить размер текста:

Житель Башкирии, состоявший в террористической ячейке, проведет 7 лет в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии, еще в 2015 году мужчина стал членом группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, а точнее ее «сибайской» ячейки. Он проводил занятия с новичками и преподавал им идеологию организации.

Момент задержания мужчины был зафиксирован на камеру. Во время обысков в его квартире нашли запрещенную экстремистскую литературу и электронные материалы, которые использовались для вербовки и обучения новых адептов.

Мужчина признал свою вину и заявил, что вышел из состава «Партии исламского освобождения». Кроме того, он пошел на сделку со следствием и помог вычислить других участников организации.

- Эти смягчающие обстоятельства были учтены судом при вынесении приговора. В результате преступнику назначено наказание с применением положений ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, - говорится в сообщении УФСБ России по республике.

Приговор пока не вступил в силу, так что осужденный может его обжаловать.

*запрещенная в РФ группировка

В Башкирии осудили члена террористической ячейки.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в уфимской гостинице
В Уфе мошенница выманила у бабушки 700 тысяч рублей
В Башкирии прекращены поиски 34-летней Оксаны Ганеевой
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Башкирии пропала 34-летняя Оксана Ганеева
Следком возбудил дело по факту смерти новорождённого ребенка в Уфе
50 детей из Сибая отправили в пульмонологический санаторий
На похороны Гаяза Иргалина, погибшего в сибайском карьере, пришли сотни горожан
Башкирию атаковали лютые холода
В Уфе по невыясненным причинам скончался новорожденный
В Уфе спасатели помогли ребенку, застрявшему ногой в решетке
В Башкирии планируют открыть 13 онкоцентров
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Названы улицы Уфы, где происходит больше всего преступлений
В мэрии Уфы рассказали, что изменится при переходе школ на пятидневку
В Сибае водитель автобуса сбил школьника
В Башкирии сотрудник ФСИН «списал» 400 часов обязательных работ
Жителей Башкирии ждут сильные морозы
Следователи рассказали, из-за чего мог погибнуть мужчина на шахте в Сибае
В уфимском ЗАГСе назвали самые популярные имена новорожденных
В Белорецке будут судить парня, организовавшего магазин по продаже наркотиков
«Салават Юлаев» дома уступил «Барысу»
В Башкирии разыскивают пропавшего под Новый год Шамиля Юмагужина
Уфимского юриста подозревают в продаже статуса адвоката
За неделю в Башкирии ОРВИ заболели 26 тысяч человек