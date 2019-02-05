В Башкирии прекращены поиски 34-летней Оксаны Ганеевой

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-05T13:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Пять дней родные 34-летней Оксаны Ганеевой из Уфы не находили себе места - девушка пропала без вести. К поискам подключили даже полицию. И вот сегодня, 5 февраля, стало известно, что Оксана нашлась.

Как рассказала "Комсомольской правде - Уфа" сестра пропавшей Эльвира, девушку удалось отыскать в Деме благодаря помощи уфимцев. Где Оксана провела все эти дни, не сообщается. Но, к счастью, она в порядке.

Уфимка, напомним, пропала в пятницу, 1 февраля. В тот день она была у своей подруги, но куда она пошла после, никто не знал.

ИСТОЧНИК KP.RU