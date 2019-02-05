В Башкирии объявили штормовое предупреждение
В республику придут метели
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов
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6 февраля в Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильных метелей.
По данным МЧС республики, из-за неблагоприятных погодных условий видимость на дорогах может сократиться до опасных 500-1000 метров. Водителям следует быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Также автолюбителям рекомендуют не оставлять машины под крышами домов.
Пешеходов предостерегают от длительных прогулок в местности, далекой от населенных пунктов. Из-за обильных снегопадов могут обрушаться крыши неустойчивых конструкций. Прятаться от ветра и снега под ними - смертельно опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU