В Башкирии объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-05T14:04:53+03:00

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6 февраля в Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильных метелей.

По данным МЧС республики, из-за неблагоприятных погодных условий видимость на дорогах может сократиться до опасных 500-1000 метров. Водителям следует быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Также автолюбителям рекомендуют не оставлять машины под крышами домов.

Пешеходов предостерегают от длительных прогулок в местности, далекой от населенных пунктов. Из-за обильных снегопадов могут обрушаться крыши неустойчивых конструкций. Прятаться от ветра и снега под ними - смертельно опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU