Водитель, по вине которого в ДТП погиб чемпион Башкирии по мотокроссу, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-05T16:42:49+03:00

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В Сатке осудят 32-летнего жителя Челябинской области, по вине которого 16 декабря погиб чемпион Башкирии по мотокроссу 55-летний Александр Кононов. Его 32-летний сын Игорь получил серьезные травмы. В тот день они вместе со своей командой возвращались домой с соревнований с Каменск-Шахтинского.

Саткинская прокуратура сообщает, что виновника ДТП обвиняют по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В день аварии он управлял грузовиком «Ман», в плохих погодных условиях его полуприцеп занесло на встречную полосу, по которой двигались Кононовы на фургоне «Фольксваген».

Как ранее сообщала «Комсомолка», виновник аварии трудился водителем на Ашинском заводе, у него растут трое детей, один из которых инвалид.

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ИСТОЧНИК KP.RU