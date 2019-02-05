Следком возбудил дело по факту смерти новорождённого ребенка в Уфе
Сейчас следователи допрашивают свидетелей
Фото: Рустем АХУНОВ
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По факту гибели младенца в Уфе возбудили уголовное дело. Оно заведено по статье «причинение смерти по неосторожности». В СК пояснили, что это расширит процессуальные возможности и позволит следователям разобраться в обстоятельствах трагедии.
Месячный малыш, напомним, скончался 2 февраля. Что именно стало причиной смерти, установят судмедэксперты.
В Следкоме по Башкирии сообщили, что следователи уже затребовали медицинскую документацию. Сейчас они допрашивают свидетелей и выясняют, какие медицинские процедуры проводились с новорожденным.
«Комсомольская правда» соболезнует родителям ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU