Следком возбудил дело по факту смерти новорождённого ребенка в Уфе

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-05T12:47:23+03:00

Изменить размер текста: A A

По факту гибели младенца в Уфе возбудили уголовное дело. Оно заведено по статье «причинение смерти по неосторожности». В СК пояснили, что это расширит процессуальные возможности и позволит следователям разобраться в обстоятельствах трагедии.

Месячный малыш, напомним, скончался 2 февраля. Что именно стало причиной смерти, установят судмедэксперты.

В Следкоме по Башкирии сообщили, что следователи уже затребовали медицинскую документацию. Сейчас они допрашивают свидетелей и выясняют, какие медицинские процедуры проводились с новорожденным.

«Комсомольская правда» соболезнует родителям ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU