В Башкирии пропала 34-летняя Оксана Ганеева

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-05T13:27:41+03:00

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Семья и близкие 34-летней Оксаны Ганеевы обеспокоены. Девушка уже пять дней не дает о себе знать. Она пропала в пятницу, 1 февраля. В тот день Оксана была в Деме у своей подруги. Куда девушка направилась после, никто не знает до сих пор.

- Мы всех, кого могли, уже обзвонили. Всех спрашивали, где Оксана может быть, но пока безрезультатно, - рассказывает Эльвира, сестра пропавшей девушки

Родные уфимки уже обратились с заявлением в полицию.

Приметы Оксаны: рост 170-175 см, темные короткие волосы с яркими розовыми кончиками, чуть прихрамывает на левую ногу.

Была одета в яркую горнолыжную куртку цвета фуксии (на фото) и синие джинсы.

Если вы обладаете информацией о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефону 8-927-927-00-14 (сестра Эльвира).

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU