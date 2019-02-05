50 детей из Сибая отправили в пульмонологический санаторий

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-05T12:05:45+03:00

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Первая группа сибайских школьников отправилась сегодня в пульмонологический санаторий Ишимбая.

Как сообщает администрация города, здравница примет 50 ребят, живущих поблизости от тлеющего карьера.

При этом власти продолжают принимать заявки от местных жителей. На данный момент уже подано почти 600 заявлений. Чуть больше половины – в санатории Крыма, остальные - в местные здравницы. Есть и те, кто от путевок отказались. Таких пока 14 человек.

Напомним, что глава Крыма выразил готовность безвозмездно принять полтысячи ребят из загазованного города. Списки тех, кто поедет на море, составляют на основании медицинских данных. Первая группа детей отправится на внеочередные каникулы уже в конце февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU