В Башкирии заведующая детсадом 11 лет получала чужую зарплату

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-05T15:57:29+03:00

И это не единственная схема, которую женщина провернула на рабочем месте

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В Нефтекамске будут судить заведующую детским садиком. Женщина провернула несколько махинаций, чтобы незаконно обогатиться. Так в 2004 году она приняла свою знакомую на работу в качестве воспитателя, вот только было это лишь на бумаге. Следующие 11 лет заведующая получала зарплату, предназначенную ее приятельнице.

Позже предприимчивая руководительница подделала документы о выходе из декрета двух воспитателей и несколько лет получала их заработок, подавая в бухгалтерию фальшивые табели учета рабочего времени. Кроме того, заведующая требовала от подчинённых ежемесячно отдавать ей часть надбавок за совмещение должностей. Такой «рэкет» продолжался 8 лет.

За эти годы женщина нанесла ущерб бюджету города на 1,8 миллиона рублей, а своим коллегам на 200 тысяч.

Утечку денег обнаружили во время прокурорской проверки. На руководительницу завели дело и она частично возместила ущерб.

- На её имущество стоимостью 3,9 млн. руб. наложен арест, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU