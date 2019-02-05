2019-02-05T11:30:54+03:00
Происшествия

На похороны Гаяза Иргалина, погибшего в сибайском карьере, пришли сотни горожан

Внушительная колонна автомобилей отправилась на кладбище
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Смерть молодого человека многие горожане приняли близко к сердцуСмерть молодого человека многие горожане приняли близко к сердцуФото: Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 5 февраля, в Сибае проходят похороны 31-летнего Гаяза Иргалина. Молодой человек погиб два дня назад в горящей шахте подземного рудника.

Проститься с Гаязом и проводить его в последний путь пришли сотни горожан. По информации «Комсомольской правды - Уфа», в данный момент колонна автомобилей движется в сторону кладбища, где будет похоронен молодой человек. У него остались 24-летняя жена и годовалая дочка.

Обстоятельства, при которых погиб рабочий, все еще не ясны. Тело сибайца в шахте на месторождении Нижняя Залежь обнаружил 3 февраля мастер смены. Коллеги мужчины и его семья уверены, парень отравился газом. На предприятии же заявляют, что Гаяз трудился на месторождении, которое не связано с чадящим карьером, а значит, газ не при чем. По данному факту начал доследственную проверку Следком.

Помочь семье погибшего могут все желающие. Перевести денежные средства можно на карту вдове Гаяза Ляйсан: 4817-7601-0198-4296 (Иргалина Ляйсан Артуровна).

В Башкирии проходят похороны рабочего, погибшего в шахте.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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