Башкирию атаковали лютые холода
Этой ночью в Башкирию пришли настоящие заморозки – температура воздуха опустилась ниже -35 градусов.
Холоднее всего оказалось на северо-востоке республики. Здесь в поселке Атарша столбик термометра упал почти под 40 градусов. В соседнем Месягутово ситуация была почти такая же.
В Межгорье похолодало до -30
В горных районах республики было немного теплее. Жители Межгорья выложили фотографию, на которой термометра показывает около -30 градусов.
На юге республики было заметно теплее. Так, в Кумертау термометры показывали порядка -20 градусов.
Жители Дюртюлей рассказали, что в их городе температура воздуха ночью упала до -36 градусов.
В Месягутово показания столбика термометра упали до -30
ИСТОЧНИК KP.RU