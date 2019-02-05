Башкирию атаковали лютые холода

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-05T10:51:12+03:00

В Атарше похолодало под -40 градусов

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Этой ночью в Башкирию пришли настоящие заморозки – температура воздуха опустилась ниже -35 градусов.

Холоднее всего оказалось на северо-востоке республики. Здесь в поселке Атарша столбик термометра упал почти под 40 градусов. В соседнем Месягутово ситуация была почти такая же.

В Межгорье похолодало до -30

В горных районах республики было немного теплее. Жители Межгорья выложили фотографию, на которой термометра показывает около -30 градусов.

На юге республики было заметно теплее. Так, в Кумертау термометры показывали порядка -20 градусов.

Жители Дюртюлей рассказали, что в их городе температура воздуха ночью упала до -36 градусов.

В Месягутово показания столбика термометра упали до -30

ИСТОЧНИК KP.RU