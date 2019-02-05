В Уфе по невыясненным причинам скончался новорожденный

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-05T12:13:57+03:00

Травм на теле малыша обнаружено не было

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В минувшие выходные, 2 февраля, в столице Башкирии в одной из квартир Орджоникидзевского района скончался новорожденный месячный ребенок. Известно, что на теле малыша не было обнаружено никаких травм. Также есть информация, что ребенок уже родился нездоровым.

В следкоме сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители допрашивают свидетелей.

«Комсомольская правда» соболезнует родителям ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU